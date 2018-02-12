Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115293
ALTIN
161.331
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2573
EURO
4.6619
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Kağıthane'de motosikleti 20 saniyede çaldılar

Kağıthane’de 2 hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden park halindeki motosikleti, yaklaşık 20 saniyede çaldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:23
Kağıthane'de motosikleti 20 saniyede çaldılar

Olay, geçtiğimiz 30 Ocak Salı günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten evine dönen Paşa Acar, 34 EE 5951 plakalı 10 bin lira değerindeki motosikletini direksiyonunu kilitleyerek park etti. Acar’ın evine gitmesinin ardından yine akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 hırsız, yolun karşısından motosikletin yanına geldi. Hırsızlar çevrede dolaşan vatandaşların gözleri önünde motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Ardından da motosikleti itekleyen hırsızlar üstüne binerek kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin yanına gelen hırsızlar, direksiyon kilidini kırıyor. Hırsızlar daha sonra motosikleti yola çıkartıyor. Hırsızlardan biri motosikleti sürerken diğeri de arkasından itekliyor. Daha sonra hırsızlar vatandaşlar çevrede yürüdüğü esnada motosikletle birlikte kayıplara karışıyor.

Olayın ardından sabah saatlerinde evden çıkan Paşa Acar, motosikletinin yerinde olmadığını görünce önce çekildiği düşündü. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Acar, motosikletinin akşam saatlerinde 2 hırsız tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini alan Acar, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ertesi günü ise yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı sonucu motosikletimin aynaları, plakalığı ve sepeti ile sepetin koyulduğu demir aparat bulundu.

“KREDİ ÇEKİP ALMIŞTIM, MOTOSİKLET GİTTİ AMA HALA ÖDÜYORUM”

Motosikletin sahibi Paşa Acar, “2 kişi buradan gelip motosikletin direksiyon kilidini kırdılar. Ardından da itekleyerek aşağıya götürdüler. Sonra motosikletin parçaların otoparkın kenarında bulduk. 1 tane kadın köpeğini gezdirirken plakayı görüyor. Polis ekiplerini arıyor, onlar da parçaları bana veriyor ama motosiklet hala piyasada yok. Motosikletler trafikte çevrildiği zaman araç muamelesi görüyor ama çalındığı zaman da bisiklet muamelesi görüyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Motosikletimin bulunmasını ve polis ekiplerinin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Motosikletimin değeri 7-8 bin lira civarındaydı. Kredi çekip almıştım, halen daha 6-7 bin lira ödemem var. Motosiklet ekipmanlarıyla beraber bana yaklaşık 10 bin liraya patladı. Mağdurum” dedi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:49
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneSanayi MahallesiPaşa AcarMotosiklet çalındıçalıntı Motosiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyadan örgüt propagandasına 11 gözaltı
Sosyal medyadan örgüt propagandasına 11 gözaltı
Emet'te çöktü, otomobil içine düştü
Emet'te çöktü, otomobil içine düştü
Tokat'ta caminin tuvalet kapısı çalındı
Tokat'ta caminin tuvalet kapısı çalındı
8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 gözaltı
8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 gözaltı
Türkiye çapında ’yasadışı bahis’ operasyonu
Türkiye çapında ’yasadışı bahis’ operasyonu
Hakkari'de devriye aracı zırhlı araca çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'de devriye aracı zırhlı araca çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim