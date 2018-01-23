Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Kafeye giden müşterilerin kart bilgilerini kopyalayan çete çökertildi

Konya’da kafeye giden müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak ATM’lerden nakit para çekildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi yakaladı.

23 Ocak 2018 Salı 10:31
Kafeye giden müşterilerin kart bilgilerini kopyalayan çete çökertildi

13 Ocak’ta Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat eden iki kişi ATM’den bilgileri dışında kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiği ihbarında bulundu. Vatandaşların ekstrelerini inceleyen Siber polis, mağdurların son alışveriş yaptığı Selçuklu İlçesindeki kafeye baskın yaptı. İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer 20 yaşındaki Gülsün Y. müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiği tespit etti. Gözaltına alınan kasiyerin üzerinde, kopyalanan 9 kredi kartının slipi bulundu.

GÜZEL KASİYER SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kasiyerin cep telefonunda ise ATM’lerden parayı çeken Şevket İ.’nin kartı nasıl kopyalayacağını anlattığı video ele geçirildi. Suçunu itiraf eden kadın kasiyer işletme müdürü Ali A. ile ortak dolandırıcılık yaptıklarını ileri sürerek diğer çete üyelerinin isimlerini de deşifre etti. Kadının ifadesinden yola çıkan polis, kafe müdürü Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Konya’ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesinde saklanan Abdil D.’y, gözaltına aldı. Abdil D’nin menfeze sakladığı çanta içinde kopyalanan dolandırılan kişilerin kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, ATM aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, ATM’den parayı Abdil D. ile Şevket İ.’nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesinde hakim karşısında çıkarılan ve güzelliği ile dikkat çeken kasiyer Gülsün Y.’nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:21
Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı Bilgileri KopyalamaKonyaDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Kilis kent merkezine roket düştü
Kilis kent merkezine roket düştü
Stepne sürücüyü ölümden kurtardı
Stepne sürücüyü ölümden kurtardı
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim