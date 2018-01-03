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Kafası otomatik kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde boynu bir iş yerinin otomatik kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
Kafası otomatik kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3075 Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeğinin boynu iş yerinin otomatik kapısının altına sıkıştı. Köpeğin havladığını gören iş yeri güvenlik çalışanları, köpeği kurtarmak istedi. Görevliler başarılı olamayınca durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, demir ayırıcı makasla kapıyı kaldırarak köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, sıkıştığı yerden hemen uzaklaştı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
Otomatik KapıİtfaiyeKöpekDenizli
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