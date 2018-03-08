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Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı

İstanbul Başakşehir’de bir adam, iddiaya göre boş arazide lüks araç içerisinde bir kadını bacağından vurup intihara kalkıştı.

08 Mart 2018 Perşembe 11:21
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı

İstanbul Başakşehir’de bir adam, iddiaya göre boş arazide lüks araç içerisinde bir kadını bacağından vurup intihara kalkıştı.

Başakşehir’de metro raylarının geçtiği köprü altındaki boş kırsal arazide bir adam, yanındaki kadını baldırından vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Lüks araç içerisinde gerçekleşen olayı çevredeki vatandaşlar fark etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay sonrası yaralı kadın ve adam vatandaşların yardımı ile ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise inceleme başlattı. Aracın cam tavanının ise seken kurşunlardan birisi nedeniyle delindiği de görüldü. Yaralı adam ve kadın hastaneye kaldırılırken kadının durumun iyi adamın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Murat Delice/İHA)
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