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Kadın sürücü sulama kanalında can verdi

Mersin’de otomobiliyle sulama havuzuna düşen kadın hayatını kaybetti. Sulara gömülen otomobil itfaiye ekiplerince çıkarılırken araç içerisinde bulunamayan genç hemşirenin cesedi dalgıçların uzun süren aramaları sonucu bulundu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:46
Kadın sürücü sulama kanalında can verdi

Mersin’de otomobiliyle sulama havuzuna düşen kadın hayatını kaybetti. Sulara gömülen otomobil itfaiye ekiplerince çıkarılırken araç içerisinde bulunamayan genç hemşirenin cesedi dalgıçların uzun süren aramaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Müslüme Gökdemir (29) yönetimindeki 33 EKL 94 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama havuzuna düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarım amaçlı kullanılan sulama havuzunda kaybolan otomobil, Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ve itfaiye ekiplerince halat bağlanarak sudan çıkarılırken, araç içerisinde sürücüye rastlanmadı.

Bunun üzerine dalgıçlar havuz içerisinde aramalarını sürdürürken, diğer ekipler ise sürücünün camdan fırlamış olma ihtimaline karşı çevrede araştırma yaptı. Dalgıçların yaklaşık 3.5 saat süren çalışmasının ardından Gökdemir’in cesedi, sulama havuzunun derinliklerinde bulunarak çıkarıldı.

Bu arada acı haberi alarak olay yerine gelen genç hemşirenin annesi fenalık geçirirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Hüseyin Kar/İHA)
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