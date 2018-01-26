Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120074
ALTIN
162.991
DOLAR
3.7485
STERLİN
5.3306
EURO
4.6593
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Kadıköy'de terör yandaşlarından vatandaşa böyle saldırdı

İstanbul Kadıköy’de “Zeytin Dalı" harekatını protesto eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi tekme tokat dövdü.

26 Ocak 2018 Cuma 16:44
Kadıköy'de terör yandaşlarından vatandaşa böyle saldırdı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekatını protesto ederek sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eylemci, 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem yaptı. Devlet aleyhine slogan atan gruba kafede oturan bazı gençler tepki gösterdi. Kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi kafede oturdukları sırada tekme tokat döven Y.Y., A.T.T., M.Y., B.A. ve A.S. adlı 5 saldırgan bugün terör polisince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör yandaşlarının kafedeki gençleri tekme tokat dövmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde birkaç genç, kafede oturarak sohbet ediyor. Bir süre sonra eylemciler gençlerin yanlarına geliyor. Bir süre yaşanan tartışmadan sonra saldırganlar oturan gençleri tekme tokat dövüyor.

Ayrıca yine sosyal medya üzerinden örgütlenerek terör propagandası yaptığı tespit edilen DKP/BÖG adlı örgüte mensup U.B.Ç., ve A.E.E. adlı 2 zanlı İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 4 yaralı
Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 4 yaralı
Adana'da inşaat çalışması binayı çatlattı kavgası
Adana'da inşaat çalışması binayı çatlattı kavgası
70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı
70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı
17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi
17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi
Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Babasının silahıyla oynayan kız kendini vurdu
Babasının silahıyla oynayan kız kendini vurdu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim