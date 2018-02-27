Kaçak ocak 2 işçiye mezar oldu

Zonguldak’ta iki maden işçisi, kaçak ocakta gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yolu mevkisinde bir kaçak ocakta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk babası Hasan Okumuş (47) ile evli ve üç çocuk babası olan Hayrettin Akdemiroğlu (51) karbondioksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiler. Olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan iki işçinin cansız bedenleri BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan acı haberi alan madencilerin aileleri hastane morguna akın etti. Hastane bahçesinde gözyaşı döken aileler sinir krizleri geçirdi.

(İHA)