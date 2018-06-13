Kaçak alkol satışına büyük darbe

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışına dair yaptıkları baskınlardan N.M. isimli bir şahsın iş yerinde 662 şişe yurt dışı bandrollü kaçak içki ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak alkol satıldığına dair yapılan ihbarları değerlendirerek söz konusu adreslere baskın düzenledi. Baskında merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde M.N. isimli şahsın iş yerinde 662 şişe gümrük kaçağı olduğu tespit edilen yurt dışı bandrollü içki ele geçirildi. N.M. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

(Derya Evren/İHA)