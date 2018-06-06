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Kabus bu kez çadıra düştü: 6 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Kuyubaşı yaylasında çobanlık yapan ailenin çadırına yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:06
Kabus bu kez çadıra düştü: 6 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Kuyubaşı yaylasında çobanlık yapan ailenin çadırına yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir’e bağlı Engili Mahallesi Kuyubaşı yaylasında çobanlık yapan Arslan ailesinin çadırına dün gece yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan kısmi yangında Kenan Arslan (37) ve Songül Arslan (33) ile çocuklar 12 yaşındaki Mehmet, 9 yaşındaki Emine, 8 yaşındaki Merve ve 2 yaşındaki Ufuk Arslan yaralandı. Yaralılar yayladan 2 kilometre kadar traktörle kendi imkanları ile indikten sonra 112 acil servis ambulansıyla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında kısmi yanıklar olan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cemal Filiz /İHA)
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