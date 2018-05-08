Kabaklı böreği yiyen hastanelik oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Eycelli Mahallesi’nde dağıtılan kabaklı börek yiyenleri hastanelik etti.

Aniden fenalaşan köylülerin bir kısmı ambulanslarla bir kısmı da köylülerin araçları ile hastaneye kaldırıldı. Köyden 23 kişinin hastaneye kaldırıldığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 70 yaşındaki Nuri Çelik’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kırsal Eycelli Mahallesi’nde bugün hayır için kabaklı börek yapılıp dağıtıldı. Kabaklı börekten yiyen vatandaşlar bir anda karın ağrısı, kusma ve baş dönme ve halsizlik hissetmeye başladı. Dağıtılan börekten yiyen herkesin benzer şikayetinin ortaya çıkması üzerine zehirlendiklerini anlayan vatandaşlar köye ambulans istedi. Bir anda çok sayıda kişinin fenalaşması üzerin börekten yemeyip durumu iyi olan vatandaşlar, ambulanslar yetersiz kalınca börek yiyenleri hastaneye taşımaya başladı. Hareketli anların yaşandığı hastanelerde köylüler zehirlenen yakınlarını sedye beklemek yerine sırtlarında hastaneye taşıdı.

(İHA)