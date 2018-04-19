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Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

İstanbul’da yasa dışı yollardan temin ettikleri kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak ateşli silahlara çeviren ve bunları İstanbul genelinde piyasaya süren şahıslar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:46
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

İstanbul’da yasa dışı yollardan temin ettikleri kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak ateşli silahlara çeviren ve bunları İstanbul genelinde piyasaya süren şahıslar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, av malzemeleri satan dükkanlardan yasa dışı yollarla temin edilen kurusıkı tabancaların niteliğinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği ve İstanbul genelinde satışının yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin Eyüp’te donanımlı bir silah imalathanesi kurdukları, kurusıkı tabancaları av malzemeleri satan işletmelerden temin ettikleri, tabanca namlularını bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak ateşli silaha çevirdikleri ve bunun için İstanbul’un farklı yerlerinde bulunan tornacılarla işbirliği yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ellerindeki silahları satacağını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 3 şüpheli bir araç içerisinde silah alışverişi yaparken suçüstü, 1 şüpheli ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin silahları temin ettikleri adreslere de baskın düzenlendi. Baskın sırasında üretim yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Baskın yapılan dükkanda çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş tabanca ile sökülmüş halde kurusıkı tabanca bulunurken, 100’e yakın namlunun da silahlara monte edilmek üzere hazır bekletildiği görüldü.

SAHTE FATURAYLA SATIŞ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bilgisayarlı torna tezgahlarında namluların üretildiği iş yerleri ve av malzemeleri satan iki iş yerinde de jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama yapılan tornacıda namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir şeklinde demirler bulunurken, av malzemeleri satan işletmenin sattıkları tabancaları sahte fatura düzenleyerek gizlediği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)
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