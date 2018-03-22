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Jandarmadan 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul’da satmaya hazırlanan zehir tacirlerine düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket uyuşturucu ele geçirdi.

22 Mart 2018 Perşembe 09:46
Jandarmadan 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul’da satmaya hazırlanan zehir tacirlerine düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şahısların Hakkari-Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul’da satacağı bilgisine ulaştı. Haftalar süren çalışmalar sonucunda Jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimliklerini belirledi.

Araştırmaların devamında V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan bir siteye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Bölgede ve site çevresinde fiziki takip ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı 5 farklı aracı belirledi.

Şüphelilerin bütün bağlantılarını önceden tespit eden ve akşam saatlerinde teslimat yapılacağını öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda dolap içerisine saklanmış bir valiz içerisinde piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket eroin ele geçirildi.

Aramalarda Jandarma ekiplerine dedektör köpeği “Avcı” da destek oldu. Uyuşturucunun bulunmasının ardından iki ayağının üstünde durarak Jandarma personelinin kendisine “çak” işareti yapmasına karşılık veren “Avcı” ödülünü almış oldu.

Yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)
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