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Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 11:22
Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin tır ile batı illerine sevk edileceği bilgisi alındı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Van ilinden temin edilen uyuşturucu maddenin batı illerine sevkiyatının gerçekleşeceği tır ve şüpheli şahsın bilgileri yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmesi üzerine, uyuşturucu madde ve şüphelinin yakalanması amacıyla söz konusu tır takibe alınarak Van- Erciş karayolu üzerinde durduruldu. Tır’da yapılan arama neticesinde 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tır şoförü gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatıldı” denildi.

(İHA)
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