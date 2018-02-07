Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116420
ALTIN
161.145
DOLAR
3.7647
STERLİN
5.2630
EURO
4.6680
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

İzmir’de yol verme kavgası çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, ESHOT şoförü ile bir servis şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:44
İzmir’de yol verme kavgası çıktı

Olay, Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında sözlü olarak yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. Yaşanan bu olay ise bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, servis şoförü belediye otobüsünün şoförüne saldırıyor, bu sırada servis şoförünün annesi olduğunu belirten bir kadın, belediye otobüsünün şoförüne “Ben onun annesiyim, sen bana nasıl küfür ediyorsun” şeklinde soru soruyor. Gerginliğin devam ettiği dakikalarda, aracına giden servis şoförü eline aldığı bir malzeme ile geri dönerek, belediye otobüsünün şoförüne saldırmaya devam ediyor. Kavga, belediye otobüsünün şoförünün kapıyı kapatmasıyla sona eriyor. Öte yandan, yaşanan bu olay sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisine neden oldu.

Son Güncelleme: 07.02.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakYol Verme KavgasıEshot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında
Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında
Antalya'da aralarında polislerin de olduğu otopark çetesi çökertildi
Antalya'da aralarında polislerin de olduğu otopark çetesi çökertildi
Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü
Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü
Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı
Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı
"Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu
"Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu
İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim