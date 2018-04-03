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İzmir’de polis dayağı güvenlik kamerasında

İzmir Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

03 Nisan 2018 Salı 12:04

İzmir Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Aralık 2017 tarihinde meydana geldi. Olayda, kimliği belirlenemeyen iki şahıs yaklaşık 10 dakika arayla hastanede polis ekipleri tarafından darp edildi. Hastane içerisinde ise bir şahsın yine darp edilme anı da kameralara yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli iki şahıs aynı polis aracıyla hastaneye getiriliyor. Aracın arka kapısı açılır açılmaz polis memurlarından biri aracın içerisindeki şahısları yumruklamaya başlıyor. Dışarı çıkarılan şahıslardan biri hastane acil servisine götürülürken, diğeri de polis şiddetine maruz kalıyor. Tekme ve yumruklarla dövülen şahıs, yere düştükten sonra da dövülmeye devam ediyor. Buradan ayrılan iki polis memuru, daha sonra acil servise geçerek içerideki diğer şahsı da yumrukluyor. Kamera kayıtlarına göre, dışarıda kalan şüpheli yine aynı polis memurları tarafından darp edilmeye devam ediyor. Bir süre sonra da hastaneye götürülüyor.

"İZLERKEN TÜYLERİM ÜRPERDİ"

Görüntülerin kendisine bir müvekkili tarafından ulaştığını belirten Avukat Kubilay Büber, darp edilen şahısların kim olduğunu tespit edemediklerini ancak olayın İzmir’in Dikili ilçesinde meydana geldiğini kaydetti. Avukat Kubilay Büber, "İsminin verilmesini istemeyen bir müvekkilimden bana üç ayrı görüntü ulaştı. Olay Dikili ilçesinde gerçekleşiyor. Kamera kayıtlarını izlediğimiz zaman birkaç polis memurunun iki ayrı vatandaşa kötü muamelede bulunduğunu gözlüyoruz. Vatandaşların kim olduğunu bilmiyoruz. Bu yaşanmaması gereken bir olay. Görüntüleri izlediğimde tüylerim ürperdi. Şahıslar gözaltına alınan şahıslar mı bilmiyorum. Görebildiğim tek şey polislerin iki vatandaşa gösterdiği kötü muamele. Bize intikal eden bilgiye göre, şahısların olaydan korktuğu ve bu sebeple olayı yargı makamlarına intikal ettirmediği" dedi.

Yaşanan olayın insanlık suçu olduğunu belirten Avukat Büber, "Hiç kimsenin hiç kimseye böyle bir fiziksel bir ceza verme hak ve yetkisi yoktur. Kişi suç işleyen biri bile olsa onun karşılığında alması gereken cezayı ancak kanunlar çerçevesinde yargıçlar takdir eder” diye konuştu.

(İHA)
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