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İzmir’de kız kaçırma kavgası: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma husumeti yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

12 Mart 2018 Pazartesi 00:00
İzmir’de kız kaçırma kavgası: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma husumeti yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Volkan K., Tufan K. ve Özgür K. (34), aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Devran K., Derman K. ve Cevahir K.’nın yaşadığı eve gitti. Burada iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle vücudunun birçok yerinden vurulan Özgür K. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özgür K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgür K.’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Devran K., Derman K. ve Cevahir K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Silahı kimin ateşlediği henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)
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