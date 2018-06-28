İzmir’de 63 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 63 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Haziran tarihinde saat 01.55’te görevli Sahil Güvenlik uçağı İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Azmak Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, göçmenleri taşıyan botu tespit ederek durdurdu. Bot içerisindeki 34 Orta Afrika, 13 Suriye, 7 Kongo, 3 Senegal, 2 Gabon, 2 Irak, 1 Angola, 1 Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmenler işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

(İHA)