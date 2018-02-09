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İzmir Karabağlar'da apartmanda patlama

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:00
İzmir Karabağlar'da apartmanda patlama

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi 52/75 sokakta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, patlama sonrası evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Öte yandan, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrası, evde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın nedenin itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışma sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 09.02.2018 09:38
Anahtar Kelimeler:
Izmir PatlamaKarabağlar PatlamaEsenyalı Mahallesi Patlama
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