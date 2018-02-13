İzlediği kaza kendisinin başına geldi

Avustralya’da geçtiğimiz yıl tünelde seyreden kamyonetin kasasından düşen yatağa çarpan motosikletli genci görmüştü. Daha önce bu görüntüleri sosyal medyada izlediğini belirten Türkoğlu, yaşadığı kazanın ardından da bazı kişilerin aynı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp kendisine, ’bu sen misin’ diye sorduklarını söyledi.

Bursa’da yaşayan motosiklet tutkunu Umut Türkoğlu, geçen hafta Salı günü yakın çevre yolunda 80 kilometre hızla giderken, önündeki araçtan düşen yatak yüzünden ölümden döndü. Kaza sonrası şoka giren Türkoğlu’na yoldan geçen diğer motosikletçiler yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Türkoğlu, yaşadığı dehşet anlarını İHA’ya anlattı. Avustralya’da geçtiğimiz yıl tünelde seyreden kamyonetin kasasından düşen yatağa çarpan motosikletli gencin görüntülerini sosyal medyada izlediğini belirten Umut Türkoğlu, yaşadığı kazanın ardından da bazı kişilerin aynı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp kendisine, ’bu sen misin’ diye sorduklarını söyledi.

"YATAĞI ALIP KAÇTILAR"

Kazaya sebebiyet veren kişilerin kendisiyle ilgilenmek yerine düşen yatağı tekrar yükleyip kaçtıklarını iddia eden Umut Türkoğlu, "Yatağı düşürdükten sonra acaba yaşıyor muyum diye kontrol edip sonrasında yataklarını alıp kaçmaları daha elim bir durum. Şoka girdiğim için her şeyi hatırlamıyorum ama 2 cep telefonum kaza anında asfalta düşmem sebebi ile fırlamış onlar kayboldu, kazadan sonra kaskım ve kask kameram ve motosikletimin bazı parçaları çalındı. 2 kaburgamda kırık, ayak bileğimde çatak ve elimde sıkıntı var. Motosikletimde 20 bin liralık hasar var kullanılmaz halde. Kazaya sebebiyet veren kişilerin bulunmasını, cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.