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İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

27 Mart 2018 Salı 19:17
İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Ödemiş istikametinden Ovakent istikametine ilerleyen Melih Belgin (26) yönetimindeki 35 D 6922 plakalı araç ile Anıl K. (31) yönetimindeki 34 AEL 995 plakalı Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron firmasına ait kamyonetin çarpışması sonucu, 35 D 6922 plakalı araçta bulunan Melih Belgin (26), Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) kaza yerinde yaşamlarını yitirdiler. Araçta bulunan ağır yaralı Mustafa Er de (25) 112 acil ambulansla ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ödemiş Cumhuriyet Savcısı ilk incelemeleri kaza yerinde yaptı.

(Onur Şahan /İHA)
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