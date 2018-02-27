İTÜ Ayazağa Metrosunun merdiveni çöktü

Sarıyer İTÜ Ayazağa Metrosunun çıkışında yer alan yürüyen merdivende meydana gelen çökmede bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro istasyonunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai saatinin bitimiyle evine gitmek için yoğunlaşan metronun yürüyen merdiveninin bir kısmı içine çöktü. Yürüyen merdivenin üzerinde bulunan bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İHA)