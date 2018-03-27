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İşte operasyonun detayları

Tunceli’de 1’i turuncu listede 7 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı.

27 Mart 2018 Salı 17:05
İşte operasyonun detayları

Tunceli’de 1’i turuncu listede 7 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de 2017 yılında aralarında yeşil, turuncu, mavi ve gri kategorilerde yer alan PKK’lı teröristlerin bulunduğu 114 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli büyük ölçüde teröristlerden temizlenirken, kalanların bir kısmı ise etkisiz hale getirilme korkusu nedeniyle sığınaklara çekildi. 1 yıl içinde ağır kayıp veren teröristlerin ele başları Kandil’den, Pülümür kırsalında bir sığınakta bulunan 7 kişilik terörist grubuna, telsizden "Kanlı eylem yapın" talimatı verdi. İstihbarat birimlerinin telsiz görüşmelerini çözümlediği PKK’lı teröristlerin bulunduğu bölge bunun üzerine havadan Silahlı İHA’lar ile takibe başlanırken, karadan da Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler hazır hale getirildi.

3 BOMBA BİRDEN

7 kişilik terörist gurubundan 4’ünü havadan tespit eden Silahlı İHA’lar, 3 bombayı peş peşe bıraktı. Hava harekatında 4 terörist öldürülmesinin ardından devreye JÖH’ler girdi. Geçici olarak Tunceli-Erzincan yolunu kapatan timler, sıcak temas sağladığı terörist grupla girdiği çatışmada geri kalan 3’ünü de ölü olarak ele geçirdi.

Teröristlerin eylem için hazırladığı 12 adet el bombası, 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof ile kandille bağlantılarını sağlayan 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu öğrenildi. Ölü ele geçen teröristlerden birinin ise sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

(İHA)
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