İşte İranlı uyuşturucu baronunun yakalanma anı

İstanbul’da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla yakalanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin yakalanma anına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adı Ergenekon ve Balyoz davalarına dayalı olarak FETÖ ile anılan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 9 üyesi yakalanmıştı. Yakalanan Zindaşti ve diğer zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde gizlendiği villada gözaltına alınan Zindaşti’nin saklandığı villanın her cephesini güvenlik kameraları ile donattığı tespit edilirken, yakalanmamak için kameralarla sadece kendi sokağını değil arka sokakları da izlediği ortaya çıktı. İran’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Zindaşti’nin saklandığı villada LCD ekranlarından gelen gideni takip ettiği, kurduğu suç örgütünü de bu villadan yönettiği tespit edildi.

Tahran’da yaşayan Kemal Şerifi Seydani adlı bir yakınının pasaportunu kullanarak Türkiye’ye kaçtığı belirlenen Zindaşti, karıştığı suçlardan dolayı Türkiye’de cezaevine girmişti. 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz’ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında ’Terazi’ kod adıyla gizli tanık olarak ifade veren Zindaşti, bu ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan’da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline gelen ve ölüm korkusu yaşayan Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 2009’da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevi’nde yatarken gerçekleştirildiği ileri sürülen görüşmeyi firari FETÖ’cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıkarken, DEA tarafından İranlı suç örgütü liderine Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip, operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edilmişti.

Öte yandan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin içinde olduğunu düşünen bir grup saldırgan, Zindaşti’ye ait lüks aracı çapraz ateşe almış, otomobilde bulunan Zindaşti’nin kızı ve yeğeni öldürülmüştü.

Bu arada Zindaşti’nin yakalanma anına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fotoğrafta elleri kelepçeli şekilde Zindaşti ve adamları görülüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)