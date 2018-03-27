Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İşte günün kahramanı !

Gaziantep’te özel halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan yolcu, kafasını yere çarpınca kanlar içerisinde kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şoför, güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

27 Mart 2018 Salı 18:27

Gaziantep’te özel halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan yolcu, kafasını yere çarpınca kanlar içerisinde kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şoför, güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nden GATEM güzergahında sefer yapan özel bir halk otobüsüne binen 45 yaşındaki Beyhan Şahan, otobüsün en arkadaki tekli koltuğa oturdu. Bir süre sonra aniden yere yığılan Beyhan Şahan, kafasını aracın zeminine çarptı. Kanlar içerisinde kalan Şahan’a otobüsteki diğer yolcular yardım etti.

Yüzünün kanlar içerisinde kaldığını ve yolcunun hareketsiz yattığını öğrenen otobüs sürücüsü Ayhan Dalgın, dörtlülerini yakarak güzergahından dışarı çıktı. Klakson çalarak Ersin Arslan Devlet hastanesi istikametine ilerleyen sürücü, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Dalgın ve yolcular, hastanedeki sağlık görevlilerinden yardım istedi. Getirilen sedyeyle otobüsten alınan Şahan’a ilk müdahale hastanenin acil servis bölümünde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahan’ın sağlık durumu, yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Halk otobüsünde yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, şoför ve yolcuların yaralı Şahan’ı hastaneye yetiştirmek için yoğun mücadele verdikleri görüldü. Görüntülerde sürücü ve yolcuların, yoldan çekilmeyen araç sürücülerine seslenerek ve el kol hareketi yaparak, yol istemesi de yer aldı.

Öte yandan kalp krizi geçiren Şahan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da 28 kişiye terörden tutuklama
İstanbul’da 28 kişiye terörden tutuklama
Edirne’de 4. Sınıf Emniyet Müdürüne gözaltı
Edirne’de 4. Sınıf Emniyet Müdürüne gözaltı
Terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe
Karısını öldüren şahıs tutuklandı
Karısını öldüren şahıs tutuklandı
6 bin 600 paket !
6 bin 600 paket !
İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim