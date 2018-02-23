Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117421
ALTIN
161.661
DOLAR
3.7832
STERLİN
5.2769
EURO
4.6558
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İstanbul’dan 48 Özel Harekat polisi Afrin’e uğurlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Özel Harekat polisinden oluşan 48 kişilik tim, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.

23 Şubat 2018 Cuma 09:48
İstanbul’dan 48 Özel Harekat polisi Afrin’e uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 48 kişiden oluşan Özel Harekat Polisi, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da katıldığı törenle dualarla uğurlandı. Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin bölgesine hareket eden polisler, kurban kesilerek dualarla uğurlanırken, merasime polislerin aileleri ve çocukları da katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan, Afrin operasyonuna destek için giden polislere yaptığı konuşmada, “Görev adamı olarak bir olay olduğunda olay yerine ilk gidenlerden oldunuz. Ben ilk defa karşımda duran arkadaşlarıma hayıflanarak, kıskanarak bakıyorum. Bunların hepsi nasip kısmet meselesi. Ben çok kıskanç biri değilim ama sizlere kıskanarak bakıyorum. Samimi olarak söylüyorum; inanın sizlerle beraber gelmeyi çok isterdim. Sizleri öncelikle kendinize, birbirinize emanet ediyorum. Vatanın, devletin, bayrağın onurunu, şerefini sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin orada başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok” dedi.

Çalışkan, tekbirlerle kesilen kurbanın ardından Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim teslim ettiği tim müdürüne de kısa bir değerlendirme yaparak, “Bu arkadaşlarımın hepsi sana emanet. Hiçbiri eksik olmayacak” diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:08
Anahtar Kelimeler:
İstanbulözel HarekatAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kreşte yaşanan şiddet olayı kamerada
Kreşte yaşanan şiddet olayı kamerada
Ataköy’de sabah sporu yapan şahıs silahlı saldırıya uğradı
Ataköy’de sabah sporu yapan şahıs silahlı saldırıya uğradı
Otobüs şoförü yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı
Otobüs şoförü yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı
Lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptı
Lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptı
DHKP-C’nin üst düzey ismi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C’nin üst düzey ismi İstanbul'da yakalandı
Beyoğlu’ndaki kadına bıçaklı saldırı
Beyoğlu’ndaki kadına bıçaklı saldırı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim