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İstanbul’daki gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Fatih ilçesinde park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:29

İstanbul’un Fatih ilçesinde park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eren’in (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilerek aracını gasp etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Eren, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

CİNAYETİN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan kargaşa sonrası araç sahibini bıçaklayan kişinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarati bilgileri değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için 13 saat boyunca 107 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö’nün Silivri’deki bir adreste olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, gece yarısı düzenledikleri operasyonda Erkan Ö’yü gözaltına aldı. Şüpheli Erkan Ö, sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

(Ufuk Kıvık - İsmail Bulut/İHA)
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