İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Zeytinburnu’nda uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda B.S. (44), A.G. (27), S.Ö.(24), H.T. (47), G.Ö. (26), F.G. (34) ve M.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirildi.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.S ve H.T. çıkartıldıkları mahkemece ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)