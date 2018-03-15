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İstanbul’da tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da Topçular tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Seferlerde ise gecikmek yaşanıyor.

15 Mart 2018 Perşembe 12:46

İstanbul Eyüpsultan’da Topçular tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Seferlerde ise gecikmek yaşanıyor.

Topçular tramvay durağında duran tramvaya arkadan başka bir tramvay çarptı. Kazada vatman bulunduğu yerde sıkıştı. Vatman itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle seferler durduruldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

(Mehmet Altunışık/İHA)
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