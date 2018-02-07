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İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK ile bağlantılı Halkların Demokrasi Kongresi’ne (HDK) yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:27
İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’nın hedefleri doğrultusunda hareket eden HDK adlı yapıya yönelik çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında PKK ve HDK ile diğer birleşik terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 43 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı 20 ilçede 43 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Güncelleme: 07.02.2018 09:49
Anahtar Kelimeler:
Terör OperasyonuİstanbulHdp
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