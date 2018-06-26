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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kasımpaşa’da cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

26 Haziran 2018 Salı 21:03
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kasımpaşa’da cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Ramazan E. ve Burçak D., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alarak, boş mermi kovanlarını inceledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)
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