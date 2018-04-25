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İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul Fatih’te şafak vakti birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:29
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul Fatih’te şafak vakti birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih ilçesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)
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