Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
106525
ALTIN
191.386
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1012
EURO
5.3254
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İstanbul’da pazarcıların kavgası kanlı bitti

İstanbul Sultangazi’de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan pazarcıların tezgah kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 19:29
İstanbul’da pazarcıların kavgası kanlı bitti

İstanbul Sultangazi’de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan pazarcıların tezgah kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi.

Sultangazi Gazi Mahallesi 1298 Sokak üzerinde bulunan pazarda pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir tarafın bıçak çekmesi üzerine karşı tarafta silahla karşılık verdi. 1 kişinin ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavganın yaşandığı yere zırhlı araç ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uzun namlulu silahla elleri tetikte bekledikleri görülürken, yaralılar ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın yaşandığı pazar alanına gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ufuk Kıvık/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güce’de teröristlerle sıcak temas
Güce’de teröristlerle sıcak temas
30 metreye tüpsüz daldı, vurgun yiyerek öldü
30 metreye tüpsüz daldı, vurgun yiyerek öldü
Erzurum’daki kavgada 1 kişi öldü
Erzurum’daki kavgada 1 kişi öldü
Erzurum’da meydan muharebesi gibi kavga
Erzurum’da meydan muharebesi gibi kavga
Uçkun toplarken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
Uçkun toplarken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
O kavganın görüntüleri ortaya çıktı
O kavganın görüntüleri ortaya çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim