İstanbul’da patlama: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Taşocağı Caddesi Tanyeli Sokak’ta plastik imalatı yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede plastik enjeksiyon makinesinde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)