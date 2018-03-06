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İstanbul’da nefes kesen hırsız polis kovalamacası

İstanbul Sultanbeyli’de polis ekipleri, bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve çalıntı minibüsle kaçan şahısları, Çekmeköy’e kadar kovaladı. Şahıslardan biri yakalandı.

06 Mart 2018 Salı 09:25

İstanbul Sultanbeyli’de polis ekipleri, bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve çalıntı minibüsle kaçan şahısları, Çekmeköy’e kadar kovaladı. Şahıslardan biri yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.40 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de meydana geldi. İddiaya göre Sultanbeyli’de 2 hırsız, 34 EH 6717 plakalı çalıntı minibüsle bir iş yerine girerek soygun yaptı. Ardından iş yerinden ayrılan hırsızları fark eden polis ekipleri peşlerine takıldı. Sultanbeyli’den, Çekmeköy Taşdelen’e kadar süren kovalamaca sonucunda hırsızlar, semtte çıkmaz bir caddeye girdi. Kaçtıkları minibüsle kapatılan caddenin başındaki demir dubalara çarpan hırsızlar ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

POLİS HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Hırsızların kaçmasının ardından onları takip eden polis ekipleri de aracından indi. Cadde üzerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan hırsızları durdurmaya çalışan polis, havaya defalarca ateş açtı. Kovalamacının ardından hırsızlardan biri motosiklete binerek kaçarken diğeri ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çalıntı olduğu öğrenilen minibüs, çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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