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İstanbul’da narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Kağıthane’de düzenlenen narkotik operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

27 Şubat 2018 Salı 08:31
İstanbul’da narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Kağıthane’de düzenlenen narkotik operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, eş zamanlı düzenlenen operasyona gece bekçilerinin de destek verdiği görüldü.

40 KİŞİ GÖZALTINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon esnasında sokak üzerinde bulunan bir büfeden şüphelenen polis ekipleri iş yerinin kepenklerini açtırdı. İçeride yapılan aramada ‘pitbull’ cinsi köpek bulundu. Sahibi tarafından dışarı çıkartılan köpek demir parmaklıklara bağlandı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)
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