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İstanbul’da lüks villaya operasyon: Tam 500 bin TL !

İstanbul polisi Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak içki imalatı yapılan villaya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 22:37
İstanbul’da lüks villaya operasyon: Tam 500 bin TL !

İstanbul polisi Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak içki imalatı yapılan villaya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bakırköy’de dün yapılan uygulama sırasında bir aracın arkasında kaçak içki bulunması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken, ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonrasında Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak içki imalatı yapıldığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde hem imalat hem de depo olarak kullanılan villaya operasyon düzenledi. Operasyonda bidonların içerisinde şişeye doldurulmak üzere bin litre kaçak içki, 500 tane satışa hazır kaçak içki ile çok sayıda imalatta kullanılan araç ve gereç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkinin piyasa değeri 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında villanın sahiplerine ulaşan ekipler, villanın bir aile tarafından kiralandığını belirledi. Ev sahiplerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, evi kiraladığı belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)
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