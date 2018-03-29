İstanbul’da lüks otomobilden uyuşturucu çıktı

İstanbul Fatih’te polisin helikopter destekli yaptığı uygulamada, lüks otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih genelinde uyuşturucu uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında ekipler sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de uygulama boyunca havada tur atarak karadaki ekiplere destek verdiği görüldü. Ekipler Derviş Ali Mahallesi’nde şüpheli görülen bir lüks aracı durdurdu. Araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde yakalayan ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Polislerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

(Murat Delice /İHA)