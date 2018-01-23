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İstanbul’da kaçak silah operasyonunda 182 tabanca ele geçirildi

İstanbul’da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir atölyede 182 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

23 Ocak 2018 Salı 11:58
İstanbul’da kaçak silah operasyonunda 182 tabanca ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 kişiyi yakın takibe aldı. Silah kaçakçısını teknik ve fiziki takibe alan emniyet güçleri, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bir ev ve atölye olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi. Baskında kurusıkı tabancadan dönüştürülen 182 adet silah, değişik markalarda şarjör, silah yapımında kullanılan torna aletleri ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan operasyonda daha önce benzer suçlardan ceza alan B.İ. isimli bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

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