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İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların kaçak çam ağacı temin etmesinin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temsili operasyon düzenlendi.

26 Aralık 2017 Salı 15:40
İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu

Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri, yeni yıl dolayısıyla denetimlerini arttırdı. Sarıyer Bahçeköy Fidanlığında yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı teminine karşı alınan önlemler kapsamında temsili operasyon düzenlendi. Yapılan tatbikatta, kaçak ağaç kesen vatandaşlar, Orman Muhafaza Memurları tarafından yakalanarak kullandıkları araç, gerece el konuldu. Mizansene göre yakalanan vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatıldı.

Usulsüz kesilen çam, ladin, göknar gibi ağaçların tahrip edilerek doğaya zarar verilmesinin önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma başlatan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, şehrin kalabalık noktalarında vatandaşlara dağıtmak İçin çam fidanları hazırlattı. Binlerce çam fidanı metrolarda kalabalık meydanlarda dağıtılmak üzere yola çıktı.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT DENETLEME YAPIYOR

Vatandaşların yılbaşı çamı fidanlarını müdürlüklerden temin edebileceklerini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, "Ekiplerimiz son 15 gündür 7 gün 24 saat Noel ağacı, yılbaşı ağacı olarak kullanabilecek ağaçların olduğu mıntıkaları geziyor. Bu şekilde ormanlarımızdan usulsüz yararlanmanın önüne geçmek için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Bunun dışında fidanlıkta ürettiğimiz fidanlarımızı satışa sunduk. 50 ile 150 lira arasında fidanlarımız satışa hazırdır. Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da fidanlarımızı ücretsiz, AVM önlerinde halkın yoğun olduğu yerlerde fidanlar dağıtıyoruz. 2017 yılında İstanbul’da yaklaşık 100 bin fidan dağıtmıştık. Yılbaşında bu şekilde yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın önünü açmak istiyoruz" dedi.

"BU GÜNE KADAR 10 KİŞİ YAKALANDI"

Çam ağacı alacak vatandaşlara ve fidancılıkla uğraşan kişilere uyarılarda bulunan Ateş, "Ormanlarımız çam, göknar ve ladin ağaçlarının olduğu yerlerde tahribat oluyor. Bugüne kadar 10 kişi yakalanmış durumda. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bunları elde etmek istemelerinin amacı bunları piyasada alıp değerlendirmek istiyorlar. Vatandaşlarımızdan aldıkları kişilerden belge istemelerini istiyoruz. Ormanlarımızın korunmasına yardımcı olmuş olurlar" ifadelerini kullandı.

Yakalanan şahıslar hakkında tutanak tutulduktan sonra gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk ettiklerini söyleyen Ateş," Yaklaşık 3 aydan 5 yıla kadar ceza ve bin güne kadarda idari para cezası var. Biz tutanak tutup bunları adliyeye sevk ediyoruz. Bu usulsüz kesilen ağaçlar başka fidancılara satılıyor. Özel satış yapan fidanlıkları da bu şekilde uyarıyoruz. İstanbul’un Şile, Kanlıca, Kartal , Beykoz, Bahçeköy, Belgrad ve Arnavutköy’de tüm ekiplerimiz çalışıyor. Orman Muhafaza Memurlarımız bu çalışmaları yürütüyorlar" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:59
Anahtar Kelimeler:
çam AğacıSarıyerKaçak Cam AğacıSarıyer Bahçeköy Fidanlığı
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