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İstanbul’da inanılmaz olay: Küçük taşlar beton mikserini devirdi

İstanbul Fatih’te bir beton mikseri, geri manevra yaparken taşların yerinden oynaması sonucu otoparktaki bir aracın üzerine devrildi. Kazanın taş kaplı yolun kaymasıyla meydana geldiği kaydedildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 20:02

İstanbul Fatih’te bir beton mikseri, geri manevra yaparken taşların yerinden oynaması sonucu otoparktaki bir aracın üzerine devrildi. Kazanın taş kaplı yolun kaymasıyla meydana geldiği kaydedildi.

Olay, Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmetpaşa Yokuşu Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir beton mikseri sokak arasında geri manevra yapmak istediği sırada tekerleğin altında bulunan taşlar yerinden oynadı. Taşların oynaması sonucu yan yatan beton mikseri, yolun kenarındaki otoparkta bulunan bir aracın üstüne devrildi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden güçlükle kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza sonucu otoparkta oluşan çukur, iş makinaları tarafından kapatıldı.

“KÜÇÜK BİR TAŞ MİKSERİ DEVİRDİ”

Kaza anını anlatan bir vatandaş, “Aşağı doğru dönmek isteyince kafayı yukarı doğru verdi. Ufak taşlar çıkmıştı. Taşların birinin çıkmasıyla yan döndü. Küçük bir taş mikseri devirdi” dedi.

Kazaya karışan aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden otopark görevlisi ise, “Burada bir şantiye var. Şantiyeye beton getiriyorlardı. Burada bizim park halinde bir aracımız vardı. Aracın üstüne devrildi. Araç pert oldu. Ben kamyona ‘Gel, gel’ yaparken şantiye şefleri şoförün acemi olduğunu söylüyorlardı” diye konuştu.
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