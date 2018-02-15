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İstanbul’da huzur uygulaması: 37 gözaltı

İstanbul’da yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 12 bin 733 kişiye GBT sorgusu yapılırken 37 şüpheli gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:20
İstanbul’da huzur uygulaması: 37 gözaltı

İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer gününde, 21.00 ile 23.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması yapıldı. 39 ilçede 150 noktada helikopter destekli gerçekleşen uygulamaya gece yarısı 03.00 ile 05.00 saatleri arasında da devam edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 Bin 400 polis personeli katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 12 Bin 733 kişiye GBT sorgusu yapılırken 5 bin 415 adet araçta da aramalar yapıldı. 37 kişinin gözaltına alındığı uygulamada 74 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda 47 gram narkotik madde, 5 adet tabanca ve 4 adet kurusıkı ele geçirildi. Toplamda ise 258 Bin 892 TL para cezası kesildi.

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