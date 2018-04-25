Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İstanbul’da gaspçı dehşeti

İstanbul Fatih’te otomobilini hırsızlara kaptırmak istemeyen şahıs göğsünden bıçaklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:27
İstanbul’da gaspçı dehşeti

İstanbul Fatih’te otomobilini hırsızlara kaptırmak istemeyen şahıs göğsünden bıçaklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 02:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Eren(42), cadde üzerinde bulunan aracına bineceği esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs yanına gelerek aracı gasp etmeye çalıştı. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren, kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs ile kavga etmeye başladı. Şahıs, yanında bulunan bıçak ile araç sahibi Ahmet Eren’e saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası bıçakla göğsünden yaralanan Ahmet Eren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken ağır yaralanan Ahmet Eren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın gasp mı yoksa husumet nedeniyle mi olduğu konusunda inceleme başlat

(Selim Bayraktar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı aileden 3 kişi can verdi
Aynı aileden 3 kişi can verdi
Teröristlere ait 5 sığınak imha edildi
Teröristlere ait 5 sığınak imha edildi
Pişkinlikte sınır tanımayan hırsız kamerada
Pişkinlikte sınır tanımayan hırsız kamerada
10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da 3 sahte polis tutuklandı
İstanbul’da 3 sahte polis tutuklandı
Trafik magandası makas atarken öndeki araca çarptı
Trafik magandası makas atarken öndeki araca çarptı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim