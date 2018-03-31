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İstanbul’da garip kaza

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir sürücü, aniden şerit değiştirmek isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç park halindeki araçlara çarptı. Kazaya neden olan araçtakilerin farklı yerlere koşuşturmaları ilginç görüntüler oluştururken, kaza anı kameralara yansıdı.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:45

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir sürücü, aniden şerit değiştirmek isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç park halindeki araçlara çarptı. Kazaya neden olan araçtakilerin farklı yerlere koşuşturmaları ilginç görüntüler oluştururken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Libadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden şerit değiştirmek isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç park halindeki araçlara çarptı. Olayın ardından kazaya neden olan otomobildekilerin aracı park ettikten sonra hızlı bir şekilde farklı yerlere doğru koşuşturmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Otomobilden inen bir kişi kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü ise kazaya karışan otomobilin sürücüsüne yardım etmek istedi. Yaşanan bu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)
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