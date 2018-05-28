İstanbul’da freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

Beylikdüzü’nde E-5 karayolunda freni patlayan kamyonet, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir alışveriş merkezine daldı. Olası bir faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E-5 karayolunda Avcılar istikametine ilerleyen içi yük dolu bir kamyonetin freni patladı. Beylikdüzü Haramidere mevkiinde freni patlayan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir motosiklete çarptı. Hızını alamayan kamyonet, daha sonra bir alışveriş merkezinin giriş kısımına çarparak durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)