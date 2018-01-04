İstanbul’da feci trafik kazaları kameraya yansıdı

Anayolda ilerlediği sırada refüjde bulunan boşluktan yolun karşısına geçmek isteyen otomobile, hızla karşı şeritten gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpışma sonucu otomobiller yolda sürüklenerek durabildi. Başka bir kazada ise yan yolda ilerlediği sırada aniden fren yapılan otomobile, arkasından hızla gelen otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Diğer bir kazada ise hızlı bir şekilde viraja giren bir otomobil duramayarak önce trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarptı, sonra ise park halindeki otomobile vurarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarında bekleyen otomobilin başka araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan bu kaza anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.