İstanbul’da dev operasyon: 1 milyon TL değerinde !

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar’da bulunan bir imalathanede kaçak olarak üretilen ve piyasa değeri 1 milyonu bulan kaçak cinsel kuvvet arttırıcı hap ve enerji içeceğini düzenlediği operasyonla ele geçirdi.

Düzenlenen operasyonda çok sayıda hap ve enerji içeceği, bu ürünlerin yapımında kullanılan makine ve aparatlara el konulurken 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar ilçesinde kaçak olarak imalatı yapılan cinsel güç arttırıcı hap ve enerji içeceği yapıldığına dair istihbarat bilgisini değerlendirerek harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler daha önce belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan imalathanede cinsel güç arttırıcı hap yapımında kullanılan ve içerisinde yasaklı madde olduğu öğrenilen hapların çok sayıda imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Aynı yasaklı maddenin kaçak yollarla üretim yapılan tesiste enerji içeceklerine katıldığı ve çeşitli ebatlardaki plastik ve metal kutulara doldurulduktan sonra sahte yapıştırmalarla satış için hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

SON KULLANMA TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRİP PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Litrelik olarak hazırlanan bazı ürünlerin üretim tesisi içerisinde son kullanma tarihlerinin silinerek yeni tarihli gibi satışa sunulduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihini silmek ve değiştirmek için kullanılan makine ile hapların içlerini doldurmak için kullanılan aparatlar, denetim yapıştırması, ambalaj ürünleri ve doldurma makinesi ele geçildi.

İmalathanede baskın sırasında bulunan 2 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ufuk Kıvık /İHA)