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İstanbul’da dehşet anları kamerada

İstanbul Bağcılar’da “yan bakma” nedeniyle çıkan tartışmada genç bir şahıs, sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında yaralı genç can havliyle bir fırına sığınırken, saldırgan ise elinde bıçakla rahat bir şekilde işyerinden çıkarak kayıplara karıştı.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada

İstanbul Bağcılar’da “yan bakma” nedeniyle çıkan tartışmada genç bir şahıs, sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında yaralı genç can havliyle bir fırına sığınırken, saldırgan ise elinde bıçakla rahat bir şekilde işyerinden çıkarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Gökhan D.’ye sokaktaki bir şahıs sözlü olarak sataşmaya başladı. Sataşmanın ardından Gökhan D., şahsın yanına gitti. Şahsın “Neden yan baktın” demesi üzerine çıkan tartışma sonucu Gökan D. sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Yaralı halde saldırganın elinden kurtulan Gökhan D., can havliyle sokak üzerindeki bir fırına sığındı. Gökhan D.’yi takip eden eli bıçaklı saldırgan fırında da birkaç kez bıçak sallayarak, elinde bıçakla rahat bir şekilde iş yerinden çıktı. Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gökhan D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Gökhan D. arkadaşlarıyla birlikte sokak ortasında sohbet ediyor. O esnada eli bıçaklı saldırgan Gökhan D.’ye sataşıyor. Bir süre sonra Gökhan D. saldırganın yanına giderek aralarında sözlü tartışma başlıyor. Tartışma sonrasında saldırganGökhan D.’yi bıçaklıyor. Yaralanan Gökhan D. kaçarak fırına giriyor. Saldırganda arkasından fırına girerek içeride tekrar bıçaklıyor. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Gökhan D. yere düşüyor. Saldırgan ise elinde bıçakla rahat bir şekilde fırından çıkıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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