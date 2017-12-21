İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 45 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik gece saatlerinde 7 ilçede operasyon düzenledi. Terör polisi tarafından çeşitli ilçelerde daha öncede tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul’da faaliyetlerine devam eden ’Yabancı Terörist Savaşçı’ olduğu öne sürülen 45 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.