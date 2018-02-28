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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul’da, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 29 yabancı uyruklu şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:16
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul’da, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 29 yabancı uyruklu şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibin ardından bu sabaha karşı Başakşehir, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt ve Fatih’te 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 29 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı.

Daha önce Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde eyleme katıldıkları öne sürülen tamamı yabancı uyruklu kişilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan istihbarat raporları, örgüt adına bugüne dek 40 bin kişinin sözde ‘hilafet’ ve ’cihat’ için Irak ve Suriye’ye geçiş yaptığını, bunların 5 ile 6 bininin batılı ülkelere geri döndüğünü gösteriyor. Son yıllardaki askeri müdahalelerin ardından örgütün geri kalan önemli bir kısmının Suriye ve Irak’ta daralan radikal çizgideki eylem sahasını Yemen’e taşıma arayışında olduğu belirtiliyor.

(Sadık Kahraman/İHA)
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