İstanbul’da araç kundaklayan PKK’lılar yakalandı

İstanbul’da iki aracı peş peşe ateşe vererek kundakladıkları ileri sürülen bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlısı 5 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde 17 Mart tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişilerce peş peşe ateşe verilerek kundaklanmıştı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından zanlıların izini sürdü. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolu olarak gösterilen DGH içindeki üniversite öğrencilerinden oluşan DEM-GENÇ adlı yapıya mensup 5 şüpheli, eylemin failleri olarak 22 Mart’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 5 şüphelinin de bölücü terör örgütü PKK/KCK’dan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansırken, polisin operasyon anı da kameralara yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan 5 şüpheli, 11 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

(Sadık Kahraman /İHA)